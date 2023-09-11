「兆豐全球債券ETF策略收益組合證券投資信託基金」總面額等值新臺幣100億元整，其中新臺幣級別50億元、外幣級別等值新臺幣50億元，由土銀擔任基金保管機構，並以新臺幣及美元計價發行。

證期局表示，「兆豐全球債券ETF策略收益組合證券投資信託基金」自成立日起6個月後，投資於本國及外國子基金的總金額，不得低於基金淨值的70％，其中投資於外國子基金、債券指數股票型子基金的總金額，兩者均不得低於基金淨值的60％。

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