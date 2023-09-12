3檔子基金中，「復華二年半至五年機動到期A級債券美元證券投資信託基金」及「復華三至八年機動到期A級債券美元證券投資信託基金」總面額均為6億美元、並以美元計價發行，分別由永豐銀及北富銀擔任保管機構。

「復華三至八年機動到期A級債券台幣證券投資信託基金」總面額則為新台幣200億元，由北富銀擔任保管機構，並以新台幣計價發行。

證期局表示，此基金原則上自成立日起6個月後，各子基金投資於符合金管會核准或認可的信評機構評等為A-或A3級以上的債券總金額，不得低於各子基金淨值的60％，且投資於成熟市場債券的總金額，亦不得低於各子基金淨值的60％。

其中，「復華二年半至五年機動到期A級債券美元證券投資信託基金」的存續期間，為自成立日次日起屆滿5年當日，若該日為非營業日則指次一營業日，或自成立日起至提前結算付款日止期間。

「復華三至八年機動到期A級債券美元證券投資信託基金」及「復華三至八年機動到期A級債券台幣證券投資信託基金」的存續期間，則為自成立日次日起屆滿8年當日，若該日為非營業日則指次一營業日，或自成立日起至提前結算付款日止期間。

證期局指出，「復華A級債券傘型證券投資信託基金」自成立日當日起即不再接受受益權單位申購，並自成立日起90日後開放買回。各子基金到期日前請求買回者，將收取買回總額1％買回費用、並歸入各子基金資產。