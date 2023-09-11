稍早前日本10年期債息急升5.5個基點，報0.7%，創下2014年1月以來新高。日圓盤中勁揚近1%，最高觸及146.37兌一美元。

市場對上周六《讀賣新聞》發布的日銀總裁植田和男專訪做出反應。植田在訪談中表示，央行可能在即將達成2%通膨目標時結束負利率政策，這意味著日銀可能在年底前升息。

周一日本央行宣布將向銀行提供5年期抵押貸款，為今年2月以來首度採取此類操作。此舉是為了鼓勵投資人以較低利率的貸款購買5年期債券。5年期公債殖利率應聲大漲7個基點，報0.285%，創下18日以來新高。