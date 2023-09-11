稍早前日本10年期債息急升5.5個基點，報0.7%，創下2014年1月以來新高。日圓盤中勁揚近1%，最高觸及146.37兌一美元。
市場對上周六《讀賣新聞》發布的日銀總裁植田和男專訪做出反應。植田在訪談中表示，央行可能在即將達成2%通膨目標時結束負利率政策，這意味著日銀可能在年底前升息。
周一日本央行宣布將向銀行提供5年期抵押貸款，為今年2月以來首度採取此類操作。此舉是為了鼓勵投資人以較低利率的貸款購買5年期債券。5年期公債殖利率應聲大漲7個基點，報0.285%，創下18日以來新高。
日媒報導日銀（央行）可能提前結束負利率政策，周一日本10年期政府公債殖利率觸及近10年新高，迫使日銀進場調節。
稍早前日本10年期債息急升5.5個基點，報0.7%，創下2014年1月以來新高。日圓盤中勁揚近1%，最高觸及146.37兌一美元。
市場對上周六《讀賣新聞》發布的日銀總裁植田和男專訪做出反應。植田在訪談中表示，央行可能在即將達成2%通膨目標時結束負利率政策，這意味著日銀可能在年底前升息。
周一日本央行宣布將向銀行提供5年期抵押貸款，為今年2月以來首度採取此類操作。此舉是為了鼓勵投資人以較低利率的貸款購買5年期債券。5年期公債殖利率應聲大漲7個基點，報0.285%，創下18日以來新高。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。