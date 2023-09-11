不少公司為了加強向心力及促進員工感情會舉辦大型活動，一名網友分享，科技業愛辦運動會，還強制員工參加，讓他無法理解，引起網友討論，意外釣出不少苦主哀號說，參加運動會真的超級累，平常沒在運動，每次參加都擔心會暴斃。

一名網友在PTT上發文詢問，爲什麼科技業都超喜歡辦運動會，而且還強制員工要參加，明明上班都已經累得要死，為什麼還要特別辦運動會呢？辦個園遊會不是更好，有得吃又有閒情逸致可以聊天。

貼文引起網友討論，「長官坐在司令台 享受閱兵的感覺」、「老闆喜歡，員工忍辱負重、彩衣娛老闆」、「長官想運動，不用人陪嗎」、「公司賣弄形象吧」、「假裝員工都很健康」、「老人的假掰演戲文化」、「不想給人科技業都胖子的印象吧！」

另有苦主哀號說，科技業的運動會真的令人深惡痛絕，每次去都累到爆，「參加完以後超累，每次運動會都擔心暴斃」、「平常沒運動，小心跑一跑倒在跑道上」。

不過也有網友說，真的不是所有科技業都愛辦運動會，目前觀察下來，感覺是大公司比較喜歡辦運動會，有些公司則是喜歡辦園遊會、演唱會或家庭日。

根據《國民體育法第19條》規定，各機關、機構、學校、法人及團體，應加強推動員工體育休閒活動；員工人數達500人以上者，應聘請體育專業人員，辦理員工體育休閒活動的設計及輔導；辦理績效良者，各級主管機關得給予獎勵，獎勵對象、條件、程序和方式由中央主管機關決定。