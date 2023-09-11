一名網友分享，澎湖海鮮餐廳徵「砧板」，每個月薪水5億到5.5億元，還提供住宿，引起網友討論，不少人看到月薪直呼，這如果是台幣，是去賣器官吧！會不會還沒開始工作人生就先結束，有內行網友表示，砧板是餐廳內場工作，主要負責叫貨、處理食材，而這個薪水應是5萬到5.5萬元，老闆可能寫錯了。

一名網友近日在臉書社團《爆廢公社二館》上分享，澎湖一間知名海鮮餐廳發「徵人公告」，稱餐廳要徵「砧板」，上班時間為早上10點到晚上10點，中間可休3個小時，從下午2點休到5點。且他們提供套房住宿（含水電），並會補助第一趟來澎湖的機票，薪資「50000萬到55000萬元」。

驚人薪資讓網友全看傻，直呼什麼工作的月薪可高達5億？老闆應該寫錯了，「這比去緬甸還好賺，幹嘛跑那麼遠？國內就有了」、「這是台幣嗎？還是辛巴威幣」、「月薪5億到5.5億，這個不用到柬埔寨，應該是在中正機場就開始摘器官了」、「這會不會還沒通過試用期就人生結束」、「 薪水5億？可以買下餐廳了吧？」

另有內行網友解釋，所謂的「砧板」是餐廳內場的一個重要職位，主要工作就是負責叫貨、處理配料與生鮮魚貨，由於工作內容繁瑣，旺季可能忙到起飛，因此老闆給出這樣的薪水不意外，因為真的很操。