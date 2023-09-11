時序已進入秋季，氣象局表示，未來一周沒有熱帶系統發展，但9、10月仍是颱風季要注意，氣象粉專「林老師氣象站」分析，預計秋冬有7成以上機率會發生聖嬰現象，使今年秋颱會少一點，約8至12個，其中侵台數約0至2個。

林老師氣象站今天在臉書發文，今年的秋颱數量偏少，根據目前全球海溫和大氣環流監測資料顯示，東太平洋到中太平洋的海溫持續增溫，聖嬰正處於發展狀態，預測今年秋季就會達到聖嬰現象成立的標準；到了冬季，有超過7成以上的機率會發生聖嬰現象。

林老師氣象站指出，據過去歷史颱風資料顯示，每到聖嬰年，當年9至11月秋颱的生成數，以及接近或通過台灣的數量都會較正常氣候值來得偏少；若同時伴隨印度洋偶極震盪正相位時，秋季在台灣東半部的雨量也會相對偏少。氣候統計分析，9月之後，在太平洋及南海海域估計還會有8至12個颱風生成，侵台數為0至2個。

林老師氣象站解釋，秋颱為每年9至11月侵襲台灣的颱風，秋颱外圍環流的暖空氣和東北季風的冷空氣合流，會在東北部外海產生共伴效應，易在迎風面的東北部或北部降下豪大雨。