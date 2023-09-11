夏天高溫30度以上，連晚上也熱，不開冷氣睡不著，不過有網友指出，現在才9月，晚上就已經涼到不用開冷氣了，此話一出，許多網友也覺得有感，「真的怪怪欸，以前沒那麼涼吧」、「早晚有明顯降溫，但正中午還是悶熱」。

原PO今天在PTT發文，以前最少都要熱到10月底，甚至熱到12月，但今年才9月上旬晚上就不用開冷氣，晚上也不再炎熱，涼涼的好舒服，好奇有人也發現才9月上旬晚上就不用開冷氣嗎？

對於早晚天氣變涼，不少網友們也有感受到，紛紛留言：「對外窗打開+電扇就可以了」、「我連開電風扇都覺得冷」、「感覺比以前涼得早耶」、「我也覺得有點涼，但剛睡了一覺起來，有點流汗」、「晚上外面才23度 真的誇張，去年這時還蠻熱」；但也有人無感，「變頻的還是開整天」、「過幾天就熱了」、「沒下雨就會熱啦」。

氣象局表示，今天清晨低溫21到25度，稍有涼意，白天高溫為30到33度，感受上較為溫暖舒適，但到了周四（14日）高壓再增強，各地氣溫又會再上升。「天氣風險」也在臉書指出，短期內沒有特別的天氣系統影響台灣，白天各地有陽光的情況下，溫度偏高，但因環境風向帶來的濕度較低，感受上不會那麼悶熱，出現極端高溫的機會也較小，提醒夜晚、清晨會有明顯涼意，日夜溫差較大，早出晚歸的人記得多帶一件外套，以免著涼。