許多情侶可能因為感情昇華而結婚一起面對人生，不過也有不少夫妻因故分開。一位男子表示，他和前妻過去交往7年、結婚5年，兩人也生了一個小孩，最後因為許多原因而離婚收場，他交了女友、前妻也改嫁了，沒想到自從1年半前兩人酒後發生關係後，兩人就此沉醉在這段不正常關係中無法自拔，貼文曝光後引發熱議。

原PO在Dcard發文指出，原本他和前妻只是正常聯絡孩子的教育、管教問題，後來話題逐漸聊到彼此的生活、工作，前妻提到她和老公相處上有很多問題，後來前妻主動約他去看電影、看演唱會，兩人也開始一起出去玩。

原PO提到，約1年半前，兩人在酒吧暢聊一陣後，前妻提到自己對老公沒感覺、無法繼續婚姻，還說到想去旅館休息，兩人就這樣因為酒後意亂情迷發生關係，之後他們每周都會找時間見面、發生關係，且雙雙都覺得感情遠勝過以前的時光，深陷這段不正常的關係中無法自拔。

對此，許多網友紛紛回應，「因為彼此不需要去管太多生活瑣事，再加上對現在枕邊人也陷入了柴米油鹽的輪迴或厭倦，所以重拾了單純的戀愛感是吧？」、「以前是自己的不珍惜，現在是別人的很刺激」、「無法接受，因為你們兩個現在不需要對對方負任何責任，你們不是夫妻，更不是情侶，相處起來沒壓力，但如果你們重新交往或復婚，相信還是會分開，而且你也該擔心她又回去找以前的人」、「謝謝你這篇文好勸世，看完更不敢交往有前妻／夫，且有小孩有聯絡的對象了」。

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