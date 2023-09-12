鳥擊有影響飛航安全的風險，交通部民用航空局統計，我國機場2022年共發生101件鳥擊，已開始著手建置鳥擊防制資訊系統，將原先的紙本通報全數電子化，並透過大數據資料庫，為鳥擊防制提供更完整資訊，預計今年底上線。

國際上最知名的鳥擊案例，為2009年1月全美航空1549號班機自紐約拉瓜迪亞機場起飛時，遇上鳥擊造成2具引擎同時熄火，幸虧機長臨危不亂，在哈德遜河面迫降，全機155人生還。

民航局指出，去年國內各機場共發生101件鳥擊，以航班起降頻繁的台北、桃園數量最多，有3件造成航機受損，其中台灣虎航的航班降落松山機場時，撞上一對來自俄羅斯的豆雁造成引擎受損。

民航局場站管理組組長黃武強表示，多數鳥擊發生於航機起降階段，為減少鳥類於機場內或機場周遭的活動，每日定時及不定時的巡場驅鳥，會使用喇叭、電子炮、鳥網等方式驅趕，也會透過生態手段，減少鳥類到機場棲息的機會。

以往鳥擊通報以紙本填報、人工審核統計，巡場驅鳥紀錄亦僅為符合各機場程序要求。黃武強說明，新系統啟用後，所做成的數據資料可充分用於統計分析，作為實施防制措施依據，除擴增實際防制作業的廣度外，有利管理單位整體研析並採取最適當與即時的執行策略。

相較於過去的紙本作業，線上系統具有精確即時的特性，各機場防制人員間可互相共享資訊與借鏡，加速鳥擊防制資訊流通與透明化。民航局指出，資訊工具升級除簡化作業流程，最大的目標是提升整體鳥擊防制作業成效，透過持續不斷蒐集資料，累積形成大數據資料庫，為鳥擊防制工作提供預測、分析等功能。