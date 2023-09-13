網美江宛庭在2017年的亞洲冬季棒球聯盟比賽擔任開球嘉賓，卻把球丟到二壘鬧了烏龍，因此被封為「二壘妹」，長大後江宛庭登上綜藝節目透露自己想加入啦啦隊，綜藝大哥吳宗憲豪爽幫忙牽線，去年12月她通過初試，準備進行二試卻因失言告吹，近日她透露「上週差點被抓去菲律賓賣掉」。

江宛庭近日在Instagram發文透露「我上週差點被抓去菲律賓賣掉」，起因是有一位朋友找她去菲律賓做球賽直播，給出的薪水很高，大概有幾萬元，基於薪資與可以跟朋友一起出國工作，於是江宛庭就答應對方一起去，且當時不止有一位詢問這個工作，感覺起來可信度很高，結果出發當天朋友跟她說：「我助理說到了當地要繳交護照耶，我覺得怪怪的？」詢問了周遭朋友也覺得這事情非常詭異，於是朋友就幫她拒絕了那份工作，但之後朋友的帳號就變成刪除的狀態。

江宛庭向《中時新聞網》表示：朋友有和她說過會去，但不知道是不是已經上了飛往菲律賓的飛機，目前已經聯絡不上對方，對此她直呼「真的太恐怖了，大家日後接工作真的要注意安全！」不少粉絲留言：「大家要多點注意一下啊，現在的確很多騙徒去騙人去當非法活動，千萬要小心那些能給高工資的騙子給騙去外地啊！」、「還是台灣安全一點」、「這種詐騙通常就是薪水高，然後找多幾個槍手一起來證明他的真實性」。