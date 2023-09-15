國內進口蛋議題近期引發各界關注，台南市政府教育局表示，台南的學校午餐全面選用國產食材，不會有進口蛋疑慮；市長黃偉哲更強調，午餐嚴格要求落實選購國產可溯源生鮮食材，每天食材來源資訊也公開讓全民檢視，請家長放心。

進口蛋接連爆出爭議，教育局表示，全市282所學校皆百分百落實台灣優良食品與國產可溯源生鮮食材三章1Q採購要求，全市國產食材選購率已超過99％，不僅確保食材品質與安全，也減輕家長負擔，嚴謹驗收程序與契約規範，絕不容許有不合格食材。

黃偉哲上任以來，也要求校園食安嚴格把關、午餐品質精進是市府重要政策，近年以「規模經濟」概念，大力推動中央廚房化，至112學年度，全市共設有56所中央廚房，並負責供應161偏鄉小校，聯合供餐比率高達77％，成效六都第一，透過營養師把關也確保午餐健康與安全。

教育局長鄭新輝表示，南市午餐食材須符合三章1Q採購要求，才能確保午餐品質與安全並獲中央補助，目前全市各校獲補助達百分百，午餐食材除部分乾料與蔥薑蒜等調味品外，幾乎全部使用國產食材，三章1Q選購率達99.11％，也遠超過教育部考核指標的要求標準。近期調查顯示，整體師生對學校午餐滿意度超過9成。