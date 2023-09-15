大陸一名女子日前前往河南後寺河瀑布遊玩時，手機不慎掉落，因此跨越欄杆撿手機。沒想到當下因為失足，從40公尺高瀑布摔落，最終仍因傷勢過重，不幸離世。

根據《光明網》報導，一名李姓遊客指出，11日自己前往河南鄭州鞏義市後寺河瀑布遊玩時，目睹這起恐怖意外。李先生表示，當時該名女子因為手機掉落，便跨越欄杆撿手機，沒想到竟因此失足摔落瀑布，後續救援人員將她從水裡拉起後，就立即抬上救護車緊急送往醫院。

而李先生透露，當時女子因為想過去看看手機能不能撿起，才會跨越欄杆「大家都勸她不要去，但她依然翻了過去，欄杆外面的地面濕滑，就摔下去了」。而另一名目擊者彭先生也表示，「女子摔下去的地方有10幾公尺的落差，女子落水後雖然很快就有救援人員來到，但當時救上岸後已經失去呼吸心跳，上救護車時就已經宣告死亡了」。

對此，鞏義市應急局工作人員透露，當天確實有接到了相關求救，第一時間就派出了救援隊伍前往進行救援。而鞏義市文化廣電旅遊體育局工作人員則表示，該處非景區，歸地方政府管理。

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