國民黨總統參選人侯友宜紐約行去參觀紐約市警局，並與紐約市警察局長愛德華卡班交流治安等議題。侯友宜也準備了頗具個人特色的禮物給卡班，侯友宜說他送了一尊關公給卡班，跟他說明關公事，公平正義、摘奸除惡、捍衛安全的象徵。

侯友宜說，不僅是警察，身為國家每一分子，大家都要以公平正義，同心協力，站在一起，所以關公是大家正義的象徵，期待我們國家跟美國，都能落實公平正義，能在人民的關心下實現公平正義。

卡班也向侯友宜分享他最欣賞的美國前總統老羅斯福的故事，卡班向侯表示，老羅斯福總統在擔任警察的時候，大刀闊斧整飭貪汙情形，對兩性平權議題，也提出來倡議要男女平等的政治對待，所以老羅斯福總統，對美國影響很多，侯此趟參訪，卡班特別把老羅斯福很多紀念物品，包括書本、簽名紀念品都擺出來。

侯友宜特別在老羅斯總統的筆記上，簽名紀念，侯友宜認為這也是一個省思，政府要清廉、公平正義，才會值得人民尊敬。

侯友宜說，這次參訪也看了有紐約市警局的聯合指揮中心，了解他們整個整合資訊及立即打擊犯罪，有最新科技，提供用在影像聲音裡面，可以用聲音去辨別子彈的來源，這是他們新的科技，除此之外。