香港影星劉德華獲頒第48屆多倫多國際影展「特別貢獻獎」，他領獎時鼓勵觀眾可以選擇想要的道路奮鬥並做到最好，也說永遠不會忘記粉絲的支持。

多倫多國際影展在官網介紹，劉德華是香港最受歡迎的藝人之一，他的職業生涯橫跨40多年，演出超過160部電影，更稱他是天生的藝人，也是多才多藝的藝術家。劉德華曾3度獲得香港金像獎最佳男主角獎、2次獲得金馬獎最佳男主角獎，演技備受肯定。

劉德華領獎時表示，多倫多國際影展的特別貢獻獎對他而言意義重大，這代表每個人能做到的比想像得更多。他除了表達感謝，也鼓勵每個人都可以選擇想要的道路奮鬥並做到最好，同時表示永遠不會忘記粉絲給予的愛與支持。

劉德華新作品「紅毯先生」此次也在多倫多國際影展放映，他領獎時特別介紹導演寧浩上台。寧浩表示，「我非常開心華哥能夠拿到這個獎項，電影裡面他的角色沒有拿到獎，但戲外、現實中真的拿到了，所以我非常開心。」（編輯：龍柏安）1120916