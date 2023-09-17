女星伊能靜是演藝圈著名美魔女，55歲仍保有凍齡美貌和凹凸有致火辣身材，近日她替雜誌拍攝寫真照，換上多套造型可鹽可甜，狀態好到沒話說，讓網友看了都驚呼「人間芭比」。

伊能靜近日替雜誌拍攝一系列寫真照，有穿著削肩貼身亮片長禮服，也有襯衫搭長裙的造型，時而帥氣時而甜美，讓人驚豔的是，她不僅身材沒走樣，皮膚也是緊緻無瑕疵，四肢纖細都上圍卻沒縮水，完美體態一點不像已經55歲，讓人看了都羨慕不已。

「伊能靜這狀態也太好了吧」、「真的好美，女王範十足呀」、「真的一整個高級住了」、「真的是非常有氣質，看著特別溫柔」、「人間芭比」、「漂亮身材氣質挺好的」。

伊能靜出道多年臉蛋和身材都保養得宜，年過半百的她絲毫看不出歲月痕跡，不過她之前才發文鼓勵大眾愛任何時刻的自己，提倡不要歌頌青春，反遭酸民嘲諷：「所以你又為了隱藏55歲花了多少錢在臉上呢」，對此，她高EQ反擊：「我無論任何時刻都愛美，不是這個年齡，從少女時期我就這麼做了，而不是這個年紀才開始」。