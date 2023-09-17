一名女子抱怨，和男友發生性關係，過程中她替對方口愛，沒想到隔天早上男友竟說「妳滿嘴X味」，讓她理智線斷裂怒轟「沒有懷感恩的心嗎？」兩人為此大吵，貼文在網路曝光後，多數人認為也覺得南方用詞不妥，紛紛表示情侶相處還是要互相尊重。

原PO昨（16）日於論壇《Dcard》指出，晚上睡覺男友突轉身抱住她，兩人開始翻雲覆雨，過程中她替對方口交，男友將體液射在她的嘴裡，隔天早上睜開眼，她對男友說「我愛你」，沒想到男友竟說，「妳滿嘴X味」，讓她當場暴氣。

原PO感覺被羞辱，直呼「我替他服務，希望他可以舒服一點，竟然對我開這種玩笑？沒有懷感恩的心嗎？」認為男友應說「謝謝，辛苦了」，男友看她因此生氣，也氣得不跟她說話。

原PO的心境曝光，網友怒罵她的男友，「白痴直男」、「下次幫他吃的時候直接咬斷」、「說這句話真的很不妥」、「這是感覺問題，人是互相的」、「還不放生要等過年嗎？」但也有人要原PO輕鬆看待，「他在跟妳開玩笑吧！我以為這是兩個人的小情趣耶！」