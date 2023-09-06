一名男大生在學校社團擔任社長，近日為校內活動做道具到半夜，暗戀他的學妹主動留下來幫忙，學妹藉由獨處機會，脫到只剩內褲，兩人發生性關係，事後學妹以此威脅交往，還說第一次很珍貴，若他不答應請求，就要把事情全盤告訴系主任，還說「女生的貞操很珍貴」，讓他崩潰求助網友。

原PO昨（5）日於論壇《Dcard》指出，因開學辦活動，經常和幹部在社辦忙到半夜，一名上學期末才入社的學妹，主動到社辦幫忙，某日他忙到半夜，請其他人先回家，學妹堅持留下來陪他。

原PO說，中途他到洗手間再返回社辦，看到學妹脫到只剩內褲，差點沒噴鼻血，學妹表示暗戀他很久，上前擁抱原PO，兩人順勢發生關係。

隔天原PO收到學妹傳LINE問彼此關係，但他有女友，僅跟對方說「昨晚很抱歉」，沒想到學妹突暴怒指「女生的貞操很珍貴」，若不答應交往，會把當天晚上的事告訴系主任，讓他超級崩潰，「學妹現在照3餐問候我，我該怎麼辦？」

網友質疑是創作文，紛紛留言，「請附上證明，不然我覺得創味濃厚」、「創的不夠精彩，退件」、「醒醒吧！你沒有學妹」；但也有說男生也要好好保護自己，「男生要保護好自己」、「沒怎麼辦，用下面思考就要付出代價啊」、「好渣喔！有女友還這樣」。