新竹殯儀館驚傳領錯屍體的烏龍事件，事發後新竹市殯葬管理所解釋是外包廠商疏失導致退錯冰，將依合約懲處，未來也會檢討改善。新竹地檢署也在19日發出聲明澄清，檢察官均依規執行解剖屍體職務，當時為執行解剖警察官會同家屬確認而發現。

近日新竹市立殯儀館有2名外籍移工，皆意外身亡都需要解剖釐清死因，分別為阮姓越南移工，另1名則為印尼移工。18日下午原定安排阮男解剖，但阮男表哥看見遺體覺得不對勁，法醫比對也發現遺體資料有誤，這才發現是殯儀館人員從冷凍櫃拉錯遺體退冰。

新竹市殯葬管理所所長洪坤戊則解釋，為尊重法醫解剖作業，一般都是由法醫解剖助手通知冰庫外包廠商退冰、領取遺體，殯儀館不會介入。不過新竹地檢署19日發聲明澄清，地檢署並無「法醫解剖助手」編制人員。

新竹地檢署聲明文指出，處理解剖屍體職務，由案件承辦人通知報請相驗的警分局轉知家屬、應到場者，於排定的解剖時間到達解剖場所，另地檢署法醫室為使解剖順利進行，也會預先通知殯儀館專責人員將屍體退冰，並於解剖當日運送至解剖台，以利檢察官會同家屬確認屍體身分。

但本次事件，從事屍體退冰及運送至解剖台人員，新竹地檢署聲明文指出，是所屬廠商行號與殯儀館依契約而從事此項工作，並非法醫解剖助手。且檢察官執行解剖屍體職務時，均依照檢察機關與司法警察機關勘驗屍傷應行注意事項第13點第1項規定，於解剖屍體前，命其配偶、親屬或其他相識之人辨識無誤後始執行解剖。當時阮男大體是經當日執行解剖的檢察官，會同家屬確認並非原排定解剖大體而及時發現。