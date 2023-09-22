天后王菲前夫竇唯當年離婚後梅開二度迎娶高原，並生下一女竇佳嫄，但婚姻僅維持2年又告吹，近日，21歲的竇佳嫄深夜在微博抱怨：「你真的愛過我嗎」，並稱男方是她的棒棒糖，「我牙被你硌的真的好疼」，疑被男團「ONER」的隊長岳明輝（岳岳）拋棄，但竇佳嫄火速刪掉了發文，讓人霧裡看花。

31歲岳明輝過去參加《偶像練習生》出道，2018年以坤音四子ONER身分發片，去年岳明輝被拍疑似和女友進飯店，還有眼尖網友發現該女就是竇唯的二女兒竇佳嫄，兩人疑似甜蜜共度浪漫3天，還被拍到在街頭親吻，當時岳明輝沒否認，只回應媒體應該多關心民生問題，而不是明星的褲檔。

竇佳嫄疑似被岳明輝拋棄。（圖／翻攝自Hoshino_竇佳嫄微博）

竇佳嫄、岳明輝先前傳出到飯店過夜。（圖／翻攝自微博）

21日晚間竇佳嫄在微博突然表示：「我那麼愛你..你真的愛過我嗎...？如果你真的愛我哪怕一丟丟也好，就不會讓我那麼痛了，你說是吧我的棒棒棒，我牙被你硌的真的好疼啊」，接著刪文，傳聞她遭岳明輝拋棄，竇佳嫄昨再度回應：「各位早。熟悉我的人都知道，我不愛吃甜食但只愛吃糖的…今兒早上睡覺前吃了個棒棒糖把我牙給硌了給我整疼了發了個微博，為什麼秒刪因為我常常秒刪微博，僅此。」

竇佳嫄澄清發文。（圖／翻攝自Hoshino_竇佳嫄微博）

竇佳嫄更解釋和岳明輝關係：「老岳是我很好的朋友，都會去看朋友表演一起玩兒，各位姊姊哥哥妹妹弟弟叔叔阿姨們可以別再說那樣的話了嗎」，稱兩人只是好朋友。而竇佳嫄的父親竇唯近年淡出演藝圈，但常被拍到外型頹廢變成大叔樣的照片，也常被拍到一個人去吃小吃店，可見引退生活相當愜意。