天后王菲和李亞鵬離婚10年，去年李亞鵬宣佈再婚娶世界小姐出身的海哈金喜，並生下一女，王菲也和舊愛謝霆鋒復合後甜蜜至今，近日，有網友到李亞鵬的小紅書問：「王菲什麼時候再次開演唱會？」沒想到李亞鵬竟大方回應：「咱就是說確實不知道啊」。

李亞鵬2005年與王菲結婚，10年前閃電官宣離婚，王菲當時表示原因與第三者無關，也不是她要出家，兩人離婚後仍是家人，共同撫養女兒李嫣。李亞鵬後來上節目脫口承認離婚和經濟狀況有關，他坦言淡出演藝圈後，曾有6年沒收入，魯豫反問：「6年沒有收入？當時你還要養家餬口，是否有過擔心或是害怕？」沒想到李亞鵬竟脫口：「所以我離婚了。」讓場面一度尷尬，魯豫則跳出緩頰，秒回認為婚姻結束應該主因不只是錢，才草草結束這話題。

李亞鵬回應網友提問。（圖／翻攝自頂流顏究社微博）

今年4月李亞鵬首度發文承認欠下超過1.7億台幣的債務，並表示其實債務比傳聞的數字還要多，「過去幾年我的企業一直在苦苦支撐，十年沒有裁過員工的我終於在去年底開始大量裁員約200人，至今還欠付很多員工的補償金」，並稱如果想看看「失敗者的嘴臉」的網友可以到他的直播間，並宣布轉行直播賣茶，會好好賺錢請債主放心。

近日，有網友到李亞鵬的社群網站詢問他前妻王菲何時復出開演唱會，忙還債的李亞鵬罕見回應自己不知道，引來網友虧：「提起王菲好敏感，對她的愛念念不忘」、「鵬哥實話實說了」、「互不打擾才是最好的」、「一個敢問一個敢答」、「不知道很正常啊」、「我們也想知道什麼時候開演唱會」。