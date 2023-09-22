112年全國運動會將於10月21日在台南正式展開，9/23上午全運會聖火將從關子嶺特殊天然景觀並象徵萬物相容共存與和諧共生的「水火同源」取火，隨後聖火隊將前往「安平古堡」引燃聖火，宣示聖火即將展開全臺遶行傳遞。關子嶺「水火同源」取火儀式及安平古堡引燃聖火典禮，這兩場儀式更請到孫淑媚、黃妃兩位金曲歌后接力開唱，歡迎市民朋友到場共襄盛舉。

112年全國運動會聖火將從關子嶺「水火同源」取火。（圖片來源：台南市體育局提供）

台南市長黃偉哲表示，選定水火同源為本屆全運會聖火取火源別具意義，尤其象徵著萬物相容共存、和諧共生，也藉由全運會選手在競技場上的表現，體會到專業運動員堅毅不撓、不斷挑戰極限、超越自己的意蘊。取火儀式前請來臺南知名的天興民俗技藝團表演舞獅，引燃典禮則有囊括金曲獎、葛萊美獎及美國獨立獎等大獎提名的十鼓擊樂團，希望更多民眾認識到臺南在地的優秀表演團體。

聖火隊在「安平古堡」引燃聖火，宣示即將展開全臺遶行聖火傳遞。（圖片來源：台南市體育局提供）

台南市體育局長陳良乾指出，全運會睽違16年再度由臺南主辦，是全體臺南人的盛事，這次特別用「古都四百年．全運競澎派」概念來傳達臺南人好客、熱情、溫暖的特質，在取火、聖火引燃的儀式上特別邀請金曲歌后孫淑媚、黃妃分別在關子嶺及安平古堡接續開唱，勢必將氣氛炒到最高點，歡迎民眾趁著週末呼朋引伴來逗鬧熱。

孫淑媚、黃妃分別在關子嶺及安平古堡接續開唱，為全運會揭開序幕。（圖片來源：台南市體育局提供）

明年就是臺南、也是臺灣與世界交會的400週年，此次全運會9/23特別選在安平古堡(熱蘭遮城)引燃聖火，25日正式從延平郡王祠出發，展開為期16天遶行聖火傳遞。選在安平古堡象徵臺灣邁向世界舞台的起點，延平郡王祠則代表祝福選手們成功啟航，今年在台南全運會獲得好成績，明年進軍巴黎奧運會。聖火預計10月19日回到台南，將由一群市民陪跑護聖火回到市府完成交棒。