57歲「凍齡美魔女」胡文英，擁有凍齡外貌以及凹凸有致的火辣身材，每次曬出性感養眼照總掀起不少話題，她昨(22日)PO出在健身房重訓的影片，只見謎樣的拍攝角度，讓神祕三角洲地帶逼近走光邊緣，格外引人遐想。

胡文英PO出在健身房重訓的影片，由於穿的並非運動裝扮而是裙裝，讓網友質疑這樣也可以運動?她連忙解釋因為當天工作到很晚，抵達健身房時已經快要打烊，因此來不及換裝，才會直接以這身打扮運動，而她也把手機擺在地上，紀錄運動的過程，接著詢問網友：「各位看官喜歡哪種角度的拍攝」。

胡文英搞笑表示以此角度拍攝是「有心的」。（圖／胡文英 臉書）

只見她重訓過程不斷將雙腿撐開，加上手機由下往上拍的邪惡視角，讓神秘三角洲地帶若隱若現，作風相當大膽，立刻引起網友熱議：「讚！但是這個角度真的太邪惡了」、「加油太辣了啦」、「辣媽咪妳穿這麼性感火辣健身，我很愛妳唷」，對於有人表示：「連運動也要那麽辣」，她則是不改私下搞笑性格：「我不是故意的，我是有心的」。

胡文英先前揭露遭前夫家暴的往事，未料遭酸民嘲諷：「一臉狐狸精樣，一定是你偷吃，活該被打」，對此，她無奈表示自己是家暴受害者，為何還要被在傷口上灑鹽，讓她忍不住反問：「難道我長得這麼討人厭嗎?看到鏡子裡的我，都開始懷疑自己是討厭鬼」。