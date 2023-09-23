林保署新竹分署在苗栗縣後龍鎮保安林地復育傳統埤塘，喜見大田鱉在人工棲枝下產卵。（林保署新竹分署提供／謝明俊苗栗傳真）

林保署新竹分署在苗栗縣後龍鎮保安林地復育傳統埤塘，喜見大田鱉在人工棲枝下產卵。（林保署新竹分署提供／謝明俊苗栗傳真）

農業部林保署新竹分署選定苗栗縣後龍鎮過港段保安林地，做為傳統埤塘復育基地，利用公私合力以傳統手作恢復舊時埤塘生態，並以竹稈製作供大田鱉產卵的棲枝，打造大田鱉適切的居所及產房，日前傳出喜訊，發現大田鱉已在棲枝上產下卵塊，並已孵化，顯示當地生態回復狀態相當良好。

林保署新竹分署月前開始在苗栗縣後龍鎮過港段保安林地，結合公私民間團隊夥伴，復育傳統埤塘棲地，以傳統手作來整理埤塘周邊截水溝與水路，以及埤底土壤晶化，透過塘底及邊坡保固等方法，讓埤塘具有保水能力，並以竹稈製作供大田鱉產卵的棲枝，打造大田鱉適切的居所及產房，能讓大田鱉回到自然的環境棲地。

經過3週的監測觀察，9月14日傳出好消息，新竹分署人員在其中1個棲枝上發現大田鱉的卵塊，卵的數量多達上百顆，當日同時看到大公田鱉從水中爬上棲枝，將身體上的水敷在卵塊上以保濕保護卵塊，2天後，小田鱉已順利孵化並滑落入水中，完成世代交替。

新竹分署指出，大田鱉是台灣體型最大的昆蟲，在農田及濕地昆蟲中屬於食物鏈頂端物種，牠的存在象徵一個穩定健全的生態系，由於其對環境敏感，只能在無毒、乾淨的水域生存，一旦使用農藥、化肥，幾乎就找不到大田鱉的蹤跡。

新竹分署強調，豐富的自然生態資源及過去居民開墾利用的人文背景，交雜出在地特有的埤塘里山地景，然而因為農村人口大量流失、埤塘的利用逐漸式微、外來種入侵、農藥污染甚至珍稀物種的盜獵，使淺山埤塘的自然資源逐一劣化消失。

此次眾人協力完成643地號埤塘的棲地營造，達成改善埤塘陸化和外來種入侵等課題，並提升自然環境棲地品質，讓具有環境指標性的大田鱉回來了，是好的開始，也建立大家的信心，亦期累積此次埤塘棲地營造經驗擴大至好望角地區的每口埤塘。