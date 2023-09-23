桃園療養院社區精神科主任田心喬日前和心理師一起到桃園警分局為員警進行專業講座，透過專業儀器監測觀察受測者是否有壓力產生焦慮等傾向，並經由自我省思尋找壓力源頭，適時紓解釋放壓力。

第一線警察人員日夜為民眾排憂解難，常會接觸到負面情緒積蓄很大的壓力，日積月累下容易導致身體及心理上的不良影響。田心喬說，疫情期間、疫情後民眾壓力不同，但身心問題已經獲得重視，疫後如職場環境改變，需要重新適應，或者原本遠距上課，回歸校園需要適應等等。

桃園警察分局表示，為使同仁了解自身壓力的影響，21日特別邀請桃園療養院，在每月一次的聯合勤教進行專業講座，為員警說明精神壓力對於身心的影響及紓解之道，過程中透過專業儀器檢測，觀察受測者是否有壓力產生焦慮等傾向，並經由自我省思尋找壓力源頭，適時紓解釋放壓力，回復心靈及情緒的穩定和諧。

桃園警分局長洪志朋對於桃療百忙中撥冗為同仁舉辦講座至為感謝，並代表分局致贈「警察熊｣做為紀念與感謝，他表示，員警工作繁雜忙碌，為維護社會治安等工作貢獻所有心力，同時要兼顧家庭，扮演多重角色也承受許多壓力，希望透過專家的說明與建議，讓同仁能適時了解及紓解壓力，才能恢復能量繼續打拼。