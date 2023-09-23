屏東明揚國際廠房爆炸大火，造成重大死傷。消防人員才進入火場就遇到爆炸，造成第一批消防人員死傷嚴重。前消防署組長林金宏表示，一火災之後、爆炸之前，員工跑不出來，這就牽扯基本的教育訓練應變問題；如果不是有人受困在裡面，消防人員現場評估，就不見得一定要進去。

針對屏東工廠消防員沒射水就發生爆炸，林金宏今(23日)在中天《張雅婷辣晚報》節目中表示，若告知工作都完成了，但是有做跟把事情做好，其實是兩個不一樣的層次。所謂「告知」，就是要告訴你有多少量、放在什麼位置、還有可能在燃燒時會出現什麼樣的現象，這跟告訴你有這個東西，其實是不一樣的內容。

林金宏接著指出，「告知」是什麼時候告知，然後是誰告知？這個人有沒有在告知以後，然後因為火場的變化，持續去告知接下來有可能出現的變化，因為這些東西還是現場人員最了解。

林金宏指出，很多人都在談爆炸這件事情，認為如果消防隊不進去，消防同仁就不會罹難。可是回過頭來，大家更應該深思的是，一開始裡面就有很多員工跑不出來，火災之後、爆炸之前，員工跑不出來，這就牽扯到基本的教育訓練應變問題。

林金宏點出，如果不是有人受困在裡面，消防人員現場評估，就不見得一定要進去。因為消防法本身就有規定，如果衡酌現場有危險狀況，沒有人命需要救助的時候，可以行使「退避權」。可是只要有人在裡面，沒有一個消防同仁會看著這些生命，從眼前流失，所以一定會想辦法進去。