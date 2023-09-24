《米其林指南》是全球知名美食指標，有一星、二星、三星評鑑等級，是不少餐廳爭取的榮耀，但有網友發現，超商出現一款米其林「綠星」聯名麵品，好奇綠星是什麼等級。內行人指出，綠星是指永續發展領先的餐廳，全台只有6家店獲得米其林綠星評鑑。

原PO日前在Dcard發文，近日與朋友去超商買飯，友人拿著一款標有「米其林綠星」的麵品問他要不要吃，原PO當下卻聽錯，把「綠星」聽成「濾心」，心想「是淨水器濾心過的麵嗎，這麼潮？淨化身體？」仔細看才發現是「米其林綠星」，但他從沒聽過，好奇詢問網友「綠星是什麼等級」？

貼文PO出後，網友紛紛留言：「看到綠色的，我猜是跟素食相關」、「我孤陋寡聞，以前真的沒聽過」、「我還在想綠星是不是階級比一般的星星低一點」；有內行網友跳出來解釋，「其實米其林綠星是2020年才新推出的，沒聽過也還好啦」、「除了評比美味之外，還要符合永續發展，包括材料的來源、時令食材的使用、餐廳的環境足跡、廚餘系統等，不一定是只給素食餐廳」，還有網友指出，「全球200家是2021的數據了，現在應該更多，不過還是很厲害！畢竟全台也只有6家獲得」。

根據米其林官網，米其林綠星最早在2020年亮相，之後陸續引進各城市的米其林指南中，鼓勵在「永續」作為上領先的餐廳，在呈現精湛廚藝的同時，也善待環境。最新的《台灣米其林指南2023》中拿到綠星只有6家餐廳獲獎，為「Embers」、「小小樹食」、「山海樓」、「陽明春天」、「Hosu 好嶼」、「Thomas Chien」。