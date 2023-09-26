山鳥大啖俗稱「狀元紅」的鮮紅果實，讓攝影作品色彩多采多姿，相當喜氣。（杉林溪自然教育中心提供／楊靜茹南投傳真）

拍攝鳥類的玩家說，捕捉綠葉紅果間鳥類輕盈可愛的姿態，相當有成就感。（杉林溪自然教育中心提供／楊靜茹南投傳真）

杉林溪130棵銀杏樹的葉子已經轉黃，即日起到國慶連假都是最佳觀賞時機。（杉林溪自然教育中心提供／楊靜茹南投傳真）

南投縣杉林溪以多樣植物、花卉而聞名，近期園區培植的數百棵台灣火刺木的鮮紅果實成熟，吸引冠羽畫眉、白耳畫眉等大批山鳥前來覓食，大啖俗稱「狀元紅」的鮮紅果實，吸引鳥友帶著相機齊聚杉林溪搶拍；銀杏林也悄悄換上鮮黃秋裝，吸引遊客穿梭林間拍照。

杉林溪海拔約1600公尺，當山下仍是酷暑，但是山區時序已邁入秋天，冰涼雲霧催熟了台灣火刺木的果實，吸引山鳥穿梭覓食。杉林溪自然教育中心導覽員說：「狀元紅像是五星級自助餐，山鳥呼朋引伴大快朵頤，像極了大啖流水席。」

拍攝鳥類的玩家說，台灣火刺木鮮紅的果實、翠綠的樹葉，加上山鳥豐富多彩的羽翼，攝影作品色彩多采多姿，相當喜氣。

杉林溪自然教育中心指出，近期台灣火刺木果實成熟，各式山鳥赴宴大快朵頤，可以看到、紀錄檔多種鳥類；另外園區130棵銀杏樹的葉子已經轉黃，鮮黃銀杏林在溪流的倒影如詩如畫，即日起到中秋連假、國慶連假，都是最佳的觀賞時機。