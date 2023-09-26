作家王立言分享共創基地空間舒適，有助於刺激創作靈感。（任義宇攝）

原第一銀行倉庫在8月轉型為「駁二共創2號基地」，提供110席個人創作空間。（任義宇攝）

原第一銀行倉庫在8月轉型為「駁二共創2號基地」，提供文創工作者入駐，良好空間環境讓作家大讚能刺激靈感。今天上午高雄市長陳其邁前往開箱全新啟用的共視攝影棚，並為將到來的中秋佳節拍攝製作賀卡。

陳其邁今天前往駁二共創2號基地，在全新啟用的共視攝影棚中，戴上「兔耳多」俏皮拍下中秋賀卡所用照片，接著在創作空間中畫下Q版兔子插圖，藉由現場製作中秋賀卡，體驗共創空間作業狀況。

陳其邁表示，2017年成立1號共創基地後受到好評時常額滿，因此成立2號基地來匯聚設計能量，但實惠的租金及良好空間規畫，目前也即將額滿，目前已請文化局整理其他倉庫，來滿足不管是5G AIoT、文創、新創等產業需求。

在共創基地內製作繪本的音樂與圖文作家王立言分享，之前沒有使用過共創空間，這次聽朋友介紹前來體驗，發現整體空間除打造如咖啡廳般溫馨舒適外，現場不會撥放任何音樂，能減少對創作干擾，加上優良的採光，更能刺激靈感有利於創作。

高雄市文化局介紹，駁二共創2號基地擁有110席共享工作空間、以及設有講座空間、會議室等多元設施，加上今天全新啟用的共視攝影棚，擁有挑高4.6公尺的專業攝影棚，能成為各式創作者交流使用的舒適場域。