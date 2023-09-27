物價高漲，不學著投資理財恐怕會被通膨壓垮，一名女子表示，19歲買郵局6年15萬儲蓄險，結果放到過期沒領出來變活存，儲蓄險的高利息被稀釋掉，平均下來的利息少到跟沒有一樣，而她去郵局想領出時，行員又推銷新的6年16萬保單，讓她困擾要買嗎？

原PO日前在臉書「存錢公社」指出，不會投資股票基金，在19歲時買了郵局的儲蓄險，6年15萬元，滿期後那15萬她放到忘記，到現在才想起來，但戶頭已經變成活存，導致前期較高的利息被後面活存的利息稀釋掉，感嘆「平均下來的利息金額少到『有等於沒有』」。近期她去郵局想領出那15萬，行員卻跟她推薦6年16萬的保單，說10年後每年能領到4800元的利息，讓她聽了很困惑，不知道這投資划不划算。

對此，網友一面倒勸原PO不要買，以後會後悔，「完全不值得，我也放了一個6年取出來，現在準備參考別的理財方式」、「加減儲美金，現在匯率很好」、「股票不會可以學」、「有考慮儲蓄險建議跟保險業務員買，利息是郵局的好幾倍」。

根據中華郵政官網，有明確寫到「存簿儲金最高計息金額為100萬，若金額超過將不計利息」，提醒投資者在投資時，要仔細了解所有條款及細節，避免出現不必要的損失。