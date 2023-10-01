新北市一名呂姓男子（25歲）去年騎車外出，行經板橋區中山路一段、重慶路口時，因當日未戴安全帽而遭警方攔查，員警同時查出呂男甚至無照上路。警方依法開罰單扣車，未料呂男卻反復質問「憑什麼」、「為什麼有這條法律」，並衝該名員警怒嗆「x你娘，欠你們的喔」等不雅字眼，拉扯過程中更企圖騎車逃逸，最終當場遭員警壓制逮捕歸案。

回顧本起案件，呂男於2022年9月22日下午4時許行經行經板橋區中山路一段、重慶路口時，因未戴安全帽而遭警方攔查。警方查獲呂男無照駕駛，正依法開罰單法辦時，呂男瞬間火冒三丈，反接連質問員警「到底憑什麼」，一再不願配合警方調查，見幾番出言辱警仍不過癮，竟還嗆聲「憑什麼，打給我爸啦，你打給我爸啦」。

事後，呂男仍拒絕配合警方，除了出言辱警外，更於激烈反抗過程中咬傷一名黃姓員警右小腿，更致薛、黃姓員警左手、右胸等處受有挫傷。板橋分局當時回應，呂男未戴安全帽、無照駕駛，已《違反道路交通管理處罰條例》第31條、第21條，恐吃至少6500元罰單，另須面臨妨害公務、辱警等刑責。警訊後，全案依毀損、妨害名譽、妨害公務等罪嫌移送法辦。

新北地院審理時，呂男於庭上辯稱「警方執法過當，他只是正當防衛」，全盤否認其涉犯妨礙公務、傷害等行為。法官後根據警方密錄器影片、監視畫面、證人供詞等多項跡證，並不採信呂男辯詞，最終依妨礙公務、傷害等罪，判處呂男拘役70日，得易科罰金7萬元。