前海軍顧問郭璽受訪，再指控國民黨立委馬文君疑將國造潛艦海鯤號機密資料外洩，要馬認錯辭職，並批馬提告是打假球。對此馬文君反諷郭璽提不出證據，狂朝她潑髒水，「做錯事的是他，不是我」，根本為了拉抬自己選情蹭熱度，強調法律會還她清白。

馬文君指出，郭璽指控她擁有潛艦機密、敏感的底稿資料，分明就是沒有的東西，又說她在立法院外有「神秘辦公室」，一下子指地點在忠孝東路，之後又變林森南路，1日又說在立法院國會辦公室收外國人的錢，人、事、時、地、物沒有一項是明確的，用模糊、影射的方式，還是一句話，「要毀一個人，影射的殺傷力最大」。

「我都有配合機密會議的簽署。」馬文君說，只要立委有洩露重大國防機密，國安、檢調辦就對了，郭璽屢次對外公開潛艦國造進度等機密，難道都不用查？去年元月份她收到秘密錄音檔，都指向郭璽介入潛艦國造甚深，為了查明真相，她早已將相關證據送交國防部、國安與檢調單位調查，迄今仍無下文，盼相關單位儘速調查釐清。

「開槍的人不用出來面對？」馬文君呼籲，國造潛艦總召集人黃曙光應該出面說清楚，畢竟人（郭璽）是你找的，預算也是你用的，不要用影射的手段「帶風向」，硬給反對潛艦未通過測試就編列後續造艦預算的人，硬扣帽子。