潛艦國造召集人黃曙光、前海軍顧問郭璽近日言行引發爭議。前海軍艦長黃征輝曾在2012年參與潛艦國造計畫，後以《黃河的話》部落格撰文爆料秘辛。黃征輝5日在《POP大國民》節目指出，潛艦的次裝備大概170個，要達到能下水，至少要有120個是完整的，海鯤很明顯還沒有完成下水準備。這種重大事件對海軍耆老是引以為傲的事，但總司令都沒有去，因為聽直屬親信講了，覺得這是不誠實的東西，不願為這件事背書。

「我以前說過，沒有任何技協，光叫台船去做一個鐵盒子、黑黑的，絕沒有問題！」黃征輝提到，他們很早之前就研究過是可以的，至於能不能下水？能不能達到作戰需求？那是最大的問題。「下水，我倒覺得是可能的。」昨天(4日)跟幾個司令吃飯，大家都在聊這個事情，因為他們曾在荷蘭監造這個，潛艦的次裝備大概170個，能夠到達下水的程度，至少要有120個是完整的，很多東西從外觀看，就會知道他有沒有完成。

「那天的海鯤，很多很明顯地，沒有完成！」黃征輝直言，他們覺得很荒唐，就好像這次，沒有一個總司令去，自己就問：你們為什麼不去？每個人的第一句話就是：下水就是下水，命名就是命名！你明明是命名，為什麼要說下水？他們就覺得這個是不誠實的東西！所以拒絕去背書。

黃征輝強調，所有這些這麼重大的事情，對海軍這些耆老，他們會引以為傲！今天邀請你來，絕對不是說請你來、你自己去，從台北就會開始接待這些高級將領，沒有人會不去的，結果都沒去！所有總司令都沒去！只有一個原因：我們不願意為這件事情背書！

黃征輝指出，你以為他們會憑這麼一個判斷？這些總司令都有在軍中他照顧的人，他的隨員、秘書，很多都上來了，很多少將、中將，甚至上將，當初都是他的辦公室主任，他來之前一定會打電話給秘書問：這事情到底怎麼樣？大部分人應該是說：報告總司令！這...這個我完全不知道，因為我完全沒有參與！沒有任何人參與，這完全是台船的那一群人在做，但是如果他講這種話，他就不是這個長官的直屬親信。

「如果你是一直拉拔我的人，我一定會跟你講實話！」黃征輝表示，就是說：我們所聽到的是這樣這樣這樣，「所以最後都沒去！」