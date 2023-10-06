潛艦國造洩密案持續延燒，國防部長邱國正6日表示，他並不認識「台灣麻將最大黨」黨主席郭璽，但據他了解，海軍曾聘郭擔任1年顧問，但郭後來有些事情做太過分，就被「停掉」；國民黨立委馬文君說，一開始認識郭璽的時候，不知道其背景，至於郭發生什麼事情，「應該是這個被曝光的事吧」。

馬文君在質詢時詢問邱國正，潛艦國造聘請郭璽擔任顧問的決策，有無通過簽核？邱國正表示，當初作業時，專案小組還未成行，因此海軍多家探問，據他了解，由於郭璽在這方面有涉獵過，所以海軍透過一家公司，私下找郭做顧問1年，但後來有些事情，郭做太過分以後，海軍就把他停掉，至於有無通過簽核，他還要再了解。

針對邱國正所說的話，馬文君回應媒體表示，一開始認識的時候，她不知道郭璽的背景，只知道郭是做救災、救難相關的消防設備，發生921後，郭來南投拜訪時針對這些做介紹，而她後來才知道，郭在這個部分是有介入，還有擔任顧問。

針對是否知道郭璽犯了什麼太過分的事情，馬文君表示，要問郭璽，還諷「問李正皓好了，他比較關切」；媒體追問，是否再次強調自己沒有洩密？馬文君回應，「對」，沒有人知道錄音檔真偽，國防部也說是廠商惡鬥，所以是否洩密，檢調已在調查中，就由司法單位做認定比較好，而剛提到說郭發生什麼事情，「應該是這個被曝光的事吧」。