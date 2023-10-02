中華隊在富陽水上運動中心取得重大勝利，男子1000公尺輕艇好手賴冠傑以4分15秒942、只有0.052秒的些微差距擊敗烏茲別克選手，摘下金牌！烏茲別克選手以4分15秒994「銀恨」，銅牌是哈薩克選手。賴冠傑來自台灣宜蘭，在國際舞台屢創佳績。