杭州亞運》0.052秒險勝！中華輕艇好手賴冠傑摘金 10:302023/10/02 中時新聞網 盧品青 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 杭州亞運輕艇比賽。（新華社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中華隊在富陽水上運動中心取得重大勝利，男子1000公尺輕艇好手賴冠傑以4分15秒942、只有0.052秒的些微差距擊敗烏茲別克選手，摘下金牌！烏茲別克選手以4分15秒994「銀恨」，銅牌是哈薩克選手。賴冠傑來自台灣宜蘭，在國際舞台屢創佳績。 杭州亞運最新戰況一次看 杭州亞運官方獎牌榜 杭州亞運》滑輪溜冰再開獎！中華隊接力賽男女摘雙金 #中華隊 #杭州亞運 #富陽水上運動中心 #賴冠傑 也許您會感興趣 推薦閱讀 杭州亞運》小林老莊男雙出擊！棒球首戰打「台泰混血」 中華隊1日焦點賽事 04:112023/10/01 體育 杭州亞運》巴黎奧運門票GET！林郁婷達成低標續拚獎牌成色升級 15:332023/10/01 體育 杭州亞運》中華致勝兩罰氣走卡達 男籃3對3摘金 20:532023/10/01 體育 杭州亞運》不敵韓國 桌球男雙莊智淵／林昀儒銅牌 13:542023/10/01 體育 杭州亞運》起跑站位策略奏效 李孟竹連2屆摘金好開心 14:212023/10/01 體育 杭州亞運》郭婞淳華麗亮相！棒球迎戰宿敵南韓 中華隊2日焦點賽程 06:102023/10/02 體育 杭州亞運》笑納中華隊史籃球首金 林信寬：相信我們都進步了 21:512023/10/01 體育 杭州亞運》滑輪溜冰獎牌庫再開！李孟竹、劉懿萱「金包銀」 趙祖政奪銅 10:462023/10/01 體育 杭州亞運》大陸桌球雙打恥辱「連3爆」 敗給中華、日本、印度 12:402023/10/01 體育 杭州亞運》黃君達4強戰輸給哈薩克高手 收獲克拉術銅牌 13:142023/10/01 體育 杭州亞運》重拳擊垮對手抬出場！陳念琴晉4強 拳擊第5面獎牌落袋 21:102023/10/01 體育 杭州亞運》「台灣最速男」發威 楊俊瀚男子200公尺晉決賽 21:342023/10/01 體育 杭州亞運》決賽輪被南韓選手超車 洪健堯獲男子高爾夫銅牌 13:492023/10/01 體育 杭州亞運》女子拳擊林郁婷4強保底銅牌 搶下巴黎奧運門票 14:502023/10/01 體育 杭州亞運》就是來玩的！洪健堯摘下高球銅牌自己最驚訝 14:572023/10/01 體育 杭州亞運》屏蔽掉過去的榮耀 楊俊瀚歸零拚連2屆奪牌 21:342023/10/01 體育 杭州亞運》拳擊女子60公斤吳詩儀晉4強 奧運門票也到手 20:152023/10/01 體育 體育熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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