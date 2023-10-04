雲林颱風連假來了！ 將進入小犬暴風圈 明日停止上班上課 18:032023/10/04 中時 張朝欣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 雲林縣颱風連假來，5日停止上班上課。（翻攝自中央氣象署網頁／張朝欣雲林傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 雲林縣4日上午宣布4日晚上6點起停止上班、停止上課，下午5點許，依據中央氣象署預報資料，5日雲林縣轄區均籠罩於颱風暴風圈內，基於民眾安全考量，5日停止上班、停止上課。 小犬颱風來了！嘉義縣宣布今晚6時起停班停課 雲林颱風假來了！4日晚間6點起停止上班、停止上課 剛被嗆完下午就被讚！小犬颱風來勢洶洶 台南搶先宣布明停班課 #雲林 #颱風假 #小犬 #颱風 #停班停課 也許您會感興趣 推薦閱讀 小犬來襲停班課了！台南4日晚上6時起停班停課 10:432023/10/04 生活 小犬颱風吹狂風！ 嘉義縣全縣壟罩暴風圈 明日停班停課 17:242023/10/04 生活 彭啟明估明6縣市達停班課標準！北部在暴風圈邊緣 放假機率曝 14:202023/10/04 生活 小犬颱風陸警再擴大 苗栗以南全納入！防致災雨與破壞性強風 05:382023/10/04 生活 屏東縣停班課「消息偷跑」 圖卡亂傳網友驚呼：這也有假訊息？ 17:032023/10/04 生活 4縣市明天已達放「颱風假」標準！最新風雨預測出爐 10:562023/10/04 生活 颱風假來了！台南市宣布5日停班停課 16:062023/10/04 生活 不是三仙台！這鏡頭君搶先放颱風假 網湧入哀悼：不敵小犬威力 17:182023/10/04 生活 小犬「超清晰颱風眼」曝！型態更完整了 可能再增強 08:142023/10/04 生活 小犬明登陸達巔峰！專家曝「新竹以南」可能放颱風假 09:022023/10/04 生活 小犬暴風圈全台侵襲機率曝 10縣巿明有望放颱風假 08:162023/10/04 生活 嘉義市凌晨將進入小犬暴風圈 宣布明日停班停課 17:342023/10/04 生活 台北市明會放颱風假嗎？蔣萬安臉書炸了 超狂理由全出籠 15:472023/10/04 政治 不斷更新》南部5縣市今晚停班課「嘉義市不跟進」颱風假一覽 10:412023/10/04 生活 小犬颱風來勢洶洶 暴風圈觸陸全台警戒強風豪雨 11:282023/10/04 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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