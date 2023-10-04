雲林縣4日上午宣布4日晚上6點起停止上班、停止上課，下午5點許，依據中央氣象署預報資料，5日雲林縣轄區均籠罩於颱風暴風圈內，基於民眾安全考量，5日停止上班、停止上課。

小犬颱風來了！嘉義縣宣布今晚6時起停班停課
雲林颱風假來了！4日晚間6點起停止上班、停止上課
剛被嗆完下午就被讚！小犬颱風來勢洶洶 台南搶先宣布明停班課
#雲林 #颱風假 #小犬 #颱風 #停班停課