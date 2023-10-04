鋼聯指出，國際鋼價在10月已回穩，且廢棄物再利用回收量漸增，預期第四季營收獲利表現應可望較第三季回升。

鋼聯營收獲利主要來自銷售氧化鋅收入及客戶廢棄物再利用收入；依鋼聯統計，今年1-9月氧化鋅出貨數量37,409噸，比去年同期減少9.73％。

至於國際鋅價，今年9月平均每噸在2,450美元上下，較去年同期下跌約2成左右。

鋼聯指出，歐洲電價持續下滑、大型冶煉廠維持高開工率、供應寬鬆、大陸經濟衰退，造成國際鋅價下跌，第四季或明年國際鋅價是否回升，市場認為仍要看大陸經濟復甦的情形而定。

近年來鋼聯積極朝另一項主要業務廢棄物處理多元發展；鋼聯指出，廢棄物處理業務的營收貢獻逐年增加，讓鋼聯對明年的營運持審慎樂觀看待。

鋼聯指出，手上三大類11項廢棄物事業中的電鍍污泥、焚化飛灰、含鋅污泥等多項廢棄物處理，今年7月提出申請，最快於年底可取得，預期通過環評變更後，廢棄物業務將開始發酵，營收貢獻可望逐漸增加。

根據鋼聯統計，今年上半年氧化鋅營收占比僅64％，較去年同期的78％明顯下降，已見轉型的成效；上半年廢棄物處理業務營占比已提升至4成。