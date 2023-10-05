Google 今(5)日宣布在台推出全新旗艦手機 Pixel 8（6.2吋）、Pixel 8 Pro （6.7吋）以及第二代智慧手錶 Pixel Watch 2。手機導入Google強大的AI功能，在攝影功能最令人驚豔，包括團體照時常發現的閉眼，透過手機內建的完美合照（Best Take）功能，能合成出最佳圖片（換臉）；另外「魔術降噪」也能減少環境音的干擾，對喜歡拍攝Vlog者是一大福音。

在實用功能方面，Pixel 8系列手機有「跨語言輸入」、「網頁內容摘要」、「大聲朗讀與翻譯」、「輸入校對與建議」等功能。

Google Pixel 8 Pro 推出陶瓷米、海灣藍、曜石黑共3款顏色，建議售價3萬3900元起。( Google提供／古明弘台北傳真）

在影像處理上，除了上述的功能，「魔術修圖Magic Editor」能夠透過指令移動畫面中的物體位置，排出自己滿意的畫面；Pixel 8的Pro級模式也能拍出完美的夜拍圖片，另一個Pixel 8 Pro獨有的「影片強化器Video Boost」，能將未經壓縮過的影片上傳到雲端，透過Google運算能力強化影片的表現，「夜視影片 Night Sight Video」也是Pro系列的獨家搭載技術，低光源也能拍出好的影片。

Goolge Pixel 8 推出玫瑰粉、霧灰色、曜石黑共3款顏色，建議售價2萬4900元起。( Google提供／古明弘台北傳真）

值得一提的是，Pixel 8系列除了還有「自然色調Real Tone」拍出自然清晰的照片，「 引導入境Guilded Frame」則能協助視覺障礙者，滿足他們的拍攝需求。

Pixel Watch 2 WiFi 版售價為1萬990 元、LTE 版售價為1萬2990 元。( Google提供／古明弘台北傳真）

至於完美合照的「換臉」功能，是否有造假的疑慮？台灣Google方面表示，10秒內拍攝、1至6人的人像，都能以演算法安全地置換。

Pixel 8 系列搭載 Google Tensor G3 和 Titan M2安全晶片，內建多層防護機制，並透過 Google One 內建 VPN 服務,保護使用者的上網安全。此外，Pixel 8 系列將提供7年的軟體更新，包含作業系統、功能推送與安全性更新服務。

剛問世的Pixel 8 系列手機搭載新一代 Tensor G3 晶片針對主要子系統全面升級，讓 Pixel 裝置更有效率地執行Google 強大的機器學習模型運算,並支援生成式 AI 應用。Tensor G3 能讓影像處理和語音辨識等複雜繁重的軟體運算更有效率運行，讓使用者觀賞高畫質影片或是處理日常工作時，都能享受更快速、流暢的使用體驗。Pixel 8 系列的人臉解鎖功能符合Android 生物識別安全標準的最高等級，使用者可以在應用程式中透過人臉辨識，快速又安全地完成身份驗證和付款。

Google Pixel Watch 2 功能全面升級，提供更準確的心率追蹤及更長效的電力續航Pixel Watch 整合 Google 實用的數位服務和 Fitbit 出色的健康服務體驗，為使用者提供兼具便利與健康功能的智慧穿戴裝置。全新推出的 Pixel Watch 2 在硬體與軟體上持續升級，帶來更加準確的心率量測、能使用全天的電池續航，並整合更多 Google 便利服務。

全新的Google Pixel 8和Google Pixel 8 Pro均有3種顏色，售價分別為2萬4900元起、3萬3900元起，Google Pixel Watch 2在台售價則為1萬990元，現已於 Google 商店、台灣大哥大門市、myfone購物、蝦皮商城、PChome Online、momo 購物網等通路開放預購，並將於 10 月 12 日正式上市。