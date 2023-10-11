衛福部近日公布資料，國人每日平均使用3C產品10.7個小時，乾眼症患者增加且有年輕化趨勢；除了看眼科醫師尋求協助外，衛福部「台灣e院」諮詢網也建議民眾利用熱敷舒緩乾眼症。因此，一拆即用的蒸氣眼罩成為便捷首選。

由於用眼過度也可能導致黑眼圈，有國內業者乾脆把眼罩與保養眼膜合而為一，推出精油美肌蒸氣眼膜，舒緩眼睛疲勞同時保養眼周肌膚。

蓓膚美care+以取得多國AME專利技術打造美肌蒸氣眼膜，首創2in1結合蒸氣眼罩與眼霜兩大功能，具備42度的恆溫釋放和40分鐘保養，在熱敷同時也呵護眼周肌膚，在Dcard論壇受到眾多使用者推薦，已熱銷超過30萬片。新光醫院眼科主治醫師林友祺表示，美肌蒸氣眼膜能舒緩用眼疲勞，可深層保養。

AME專利技術是把眼部保養精華印於面料上，經由肌膚壓力與摩擦，在熱敷眼部的同時，利用微乳化技術處理的活性微粒成分，以穩定長效方式持續釋放，再透過蒸氣眼罩的攝氏42度恆溫技術提升活性釋放，強化眼周吸收精華效果。

這款美肌蒸氣眼膜也加入不同的香氛和維生素等成分：京都野櫻添加維他命B3、午夜巴黎蘊含維生素C．南島秘境則加入膠原蛋白，幫助保持肌膚水潤感。美肌蒸氣眼膜是針對3C成癮者設計的產品，熱敷與保養只需一個步驟，為懶人群體帶來極大的便利。