小犬颱風逐漸遠離，台南市登革熱今天新增327例確診，累計病例數1萬3068例。其中，4日公布的白河區首例確診個案，經衛生局疫調校正回歸至北門區後，也成為北門區的首例，目前全市只剩全市最北端的白河、東山和後壁等3區還沒有出現病例。

今天新增病例中，東區77例，南區51例，永康區42例，安南區41例，北區33例，中西區28例，安平區21例，仁德區7例，關廟區6例，歸仁區及佳里區各5例，安定區4例，新化區3例，七股區及龍崎區各2例，年齡介於1歲至99歲。

隨著颱風逐漸遠離，市府登革熱相關防疫工作也立即恢復執行，今天除動員148人次執行北區東興里、東區裕農里及自強里共1670戶強制孳清外，排定的稽查行程也風雨無阻確實執行。

市府強調，根據世界衛生組織的報告，登革熱疫情正在全球蔓延，自2000年以來全球登革熱病例暴增8倍，約有一半人口面臨感染風險，目前還在非洲、美洲、東地中海、東南亞和西太平洋地區100多個國家流行。

其中，亞洲約占全球疾病負擔的70％，特別是今年受到夏季聖嬰現象影響，氣溫更加溫暖，雨量更加豐沛，環境更適宜病媒蚊繁殖，導致登革熱疫情進一步惡化，各國病例數屢創新高，泰國截至9月27日累計10萬2202例，馬來西亞截至10月1日累計8萬9514例，越南及菲律賓也都累計8萬多例。

市府指出，根據衛生福利部疾病管制署最新國際旅遊疫情建議等級，已將泰國、越南、馬來西亞、印尼、菲律賓等10個國家的登革熱流行疫情提升至「警示」等級；鑑於東南亞各國紛紛傳出疫情，台南市也很難獨善其身，面對艱困的登革熱疫情挑戰，市府除全體動員全力防疫，也感謝衛福部在人力、物力、資源上的協助與協調，齊心合力守護家園。