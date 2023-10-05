基泰建設昨（4日）公告，位在台北市忠孝西路的「基泰忠孝大樓」以總價125億元出售，外傳神秘買家為宜雄建設董座賴森源。而基泰股價近三日股價變化也相當戲劇性，在脫手「基泰忠孝」前一天（3日）奔15.95元漲停鎖死，比大直工安意外出事前來得高，昨股價休兵小跌，今（5日）以漲停價17.25元開出，換言之，三天內有2個交易飆漲停，有高手提前進場爽賺20%。

基泰因北市大直建案施工不慎，導致民宅塌陷，面臨巨額賠償。9月25日公告商辦基泰忠孝大樓出售消息，才短短10天時間，4日晚間再度發重訊證實，基泰忠孝大樓由李姓自然人以125億元整棟打包。

基泰預計處分利益為50億元，法人估以基泰股本43.84億元計算，稅後約可賺進1個股本。

工商時報報導，市場傳出，基泰忠孝大樓買家李姓自然人，可能是去年基泰「國產實業大樓」65億元的買主－桃園大咖建商宜雄建設大股東，外傳是宜雄建設董座賴森源，但消息尚未被證實。

近期基泰股價變化激似大怒神，9月7日大直建案施工出包，造成周圍民宅下陷，股價連吞兩根跌停至12.05元，出事第三個交易日（9月12日）買盤進場承接，股價持續向上攀升，3日奔15.95元漲停鎖死，令外界好奇，是否有人已進場卡位，4日晚公告出售基泰忠孝，今（5日）以漲停價17.25元開出，隨後漲幅收斂，截至中午12點30分，上漲3.18%至16.2元，創下波段新高。