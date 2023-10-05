【LIVE直播】小犬颱風最新動態 氣象署記者會最新說明

小犬颱風今（5日）早8時20分登陸鵝鑾鼻，下午穿越台灣陸地進入西南部海域，目前強度雖然略為減弱，其暴風圈仍籠罩花蓮、台東、彰化以南陸地及澎湖，風雨持續中，對花蓮、台東、彰化以南、恆春半島及澎湖構成威脅，氣象署持續發布豪雨特報及陸上強風特報。

今日17時小犬颱風中心位置在鵝鑾鼻的西方約130公里之海面上，以每小時10公里速度，向西進行，近中心最大風速每秒38公尺，相當於13級風，瞬間最大陣風每秒48公尺，相當於15級風，七級風平均暴風半徑220公里，十級風平均暴風半徑70公里。

氣象署預報員表示，小犬颱風暴風圈仍影響彰化以南地區，迎風面的東部南部地區，會出現間歇性較強的雨勢。今天傍晚至深夜，台南、高雄、屏東、恆春半島、蘭嶼綠島、連江最大陣風從9-10級轉8-9級，澎湖仍有10-11級陣風，明天（6日）清晨到中午，暴風圈將脫離台灣陸地，各地陣風將更為減小。

未來24小時雨量預測，受小犬颱風雨帶持續影響，花蓮、台東、屏東山區可能有250-340毫米的豪雨等級降雨，北部、宜蘭、高雄以南也有局部大雨出現。周五周六（6、7日）受颱風外圍環流影響，北海岸、東南部有局部大雨，下周日、下周一（8、9日）環境轉東北季風，北部雨量較為明顯，下周二至下周四（10、12日）迎風面東北部有雨，中南部為晴到多雲，午後雷陣雨的天氣。

小犬逐漸往西遠離，7日前沿海及澎湖金門馬祖風浪大且有長浪，避免海邊活動，花東、屏東山區防坍方落石。