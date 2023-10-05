針對國民黨總統參選人侯友宜競選總部指控行政院副院長鄭文燦是雞蛋「門神」、涉及「利益輸送」，鄭文燦5日在臉書表示，鄭重警告侯友宜，為了選舉，不擇手段，不應該是從政之道。他已委請律師提吿，以正視聽，守護台灣民主該有的格調。

鄭文燦在臉書指出，農業部決定雞蛋專案進口，是解決缺蛋問題，讓國人買得到平價的雞蛋。如果執行過程有所缺失，當然可以檢討，副院長協助物價平穩機制，支持農業部，這是內閣一體的表現。雞蛋進口由農業部規劃執行，調節產銷，這是農業部的法定職權。

鄭直言，若以「門神」、「利益輸送」指控他個人，任意踐踏他人操守，這是沒有任何事實的扣帽子，也是不折不扣的假消息傳播鏈，更是違反言論自由原則的真實惡意。要選總統的人，難道如此缺乏基本的民主素養嗎？

鄭文燦說，檢警查出版主「lin bay 好油」林裕紘與國民黨黨工自導自演一齣恐嚇的大戲，導致輿論譁然、國人傻眼、藍營翻車。侯友宜陣營不反省道歉，反而以砸大錢、拍廣告、拚抹黑的方式，想要轉移焦點，這是台灣民主的大墮落。