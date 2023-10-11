【全程字幕】謝龍介痛斥民進黨5大弊病「殘暴無天良」 幽默酸韓國瑜「這句」全場笑了

中廣董事長趙少康與國民黨前副主席郝龍斌今(11日)號召「戰鬥藍」集結，輔選國民黨立委參選人，國民黨總統參選人侯友宜、前高雄市長韓國瑜也都現身，引發政壇關注。侯友宜競辦副召集人謝龍介今指出，一個政府如果不能讓人民過幸福快樂的日子，這個政府基本上就沒有存在的價值跟意義。

謝龍介提到，一個政府如果不能讓人民過幸福快樂的日子，這個政府基本上就沒有存在的價值跟意義，缺快篩賺快篩、欠口罩賺口罩、欠疫苗賺疫苗、欠雞蛋藏雞蛋、缺電講綠能發電，把人民健康犧牲掉還中飽私囊。

因此，謝龍介認為，在野黨如果沒有像戰鬥藍這樣站出來，不夠強硬的話，人說山較高都會有人開路，海較深都有人過渡，國民黨推出堅毅不拔的總統參選人侯友宜，可以跟戰鬥藍結合，只要團結一致，民進黨政府沒把食品安全訪在心上，在這裡期待少康兄帶領的戰鬥藍跟韓國瑜回來。

不過，謝龍介也突然爆出，「他(韓國瑜)說要打電話給我，我還沒等到電話」，話一說完全場都笑了。