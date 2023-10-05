潛艦國造爭議延燒，遭前海軍顧問郭璽指涉洩密的藍委馬文君，今在臉書指出，她在2022年接獲大量難辨真偽的圖紙、計畫、簡報和錄音檔，詢問國防部後確定該資料是廠商惡鬥、沒有機敏資料洩漏；馬也承認，僅有將爆料錄音檔送到調查局、韓國駐台代表處，要調查郭璽恐涉犯罪和韓籍技協恐涉詐欺中華民國政府的問題。

馬文君今(5日)在臉書發文表示，她在2022年1月10日接獲爆料資料，其中包括難辨真偽的大量圖紙、計畫與簡報，還有如今北市議員徐巧芯逐次披露，而郭璽也承認就是他本人的錄音檔。

馬文君說，辦公室同仁聽過部分錄音檔之後，認為茲事體大，於是立刻聯絡國防部派員處理，就在她的國會辦公室內，當面將完整爆料資料，交給國防部常務次長房茂宏中將。房常次收下資料後，也很快地就帶領相關人員回到她的辦公室說明，大意是說：「是廠商惡鬥」、「沒什麼特別的機敏資料洩漏」、「不至於影響潛艦建造」。

但馬文君指出，即便國防部這麼說，錄音檔揭露的郭璽言行，包括許多犯罪行為，例如教唆韓籍技協如何造假學經歷，如何簽訂「陰陽合約」，如何謊稱簽約建造水面艦，然後來台造潛艦云云，如果屬實，那就是郭璽與韓籍技協聯手「設局」，詐欺海軍，詐欺國防部，詐欺人民，就是慶富案翻版，於是她在隔天就以國會辦公室的名義行文法務部調查局，並附上爆料錄音檔，請調查局立案調查。並透過外交部，取得韓國駐台代表處的聯絡方式，在獲得對方同意之後，將爆料錄音檔送去。

馬文君強調，「是只送去爆料音檔」，如今郭璽與其側翼會質疑她將爆料音檔送交韓國代表處，「因為郭璽在錄音檔內的說詞就是犯罪！」

馬文君也一一指出郭璽在錄音檔內說詞，「郭璽唆使韓籍技協，無視武器輸出許可，把機密帶來台灣」、「郭璽指導韓籍技協，如何造假學經歷，讓海軍與台船『看起來很專業』」、「郭璽指導韓籍技協，詐騙韓國政府，簽訂一假一真的陰陽合約」、「郭璽慫恿韓籍技協與他合作，因為他可以知曉內線，掌握預算，不只後續再造7艘潛艦，約140億元的顧問預算要吃，還能拿到數億元的海龍、海虎延壽案預算」。

馬文君指出，當時這些是真正的機密，國防部對國會議員都三緘其口，郭璽卻大喇喇地跟韓籍技協誇口：「這都是我們的錢。」國防部說沒什麼機敏，於是她就請調查局調查，又牽涉韓籍技協可能詐欺中華民國政府，也請韓國政府協助調查，「有什麼不對？不作為，難道做為一位國會議員，要坐視潛艦國造可能淪為國際醜聞？」

馬文君也附上民國111年1月11日的國會辦公室簡便行文，受文者是法務部調查局，主旨也正寫著「交付有關『國防部海昌專案』錄音檔資料乙份，請貴局盡速立案調查」。