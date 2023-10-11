國民黨主席朱立倫10日表示，前高雄市長韓國瑜是重要的成員，前一段時間也邀請他當副主席，希望協助2024大選，但韓國瑜今上午受訪給了軟釘子，他只考慮到個人在這次輔選，能夠扮演什麼角色，不在乎職務。對此中廣董事長趙少康受訪時表示，國民黨好幾個副主席，增加有限，若是不分區，帶國民黨立委去打仗，韓粉動員起來，效果會更好。對此，前立委郭正亮11日就表示「國民黨不分區能夠選到13席就不錯了，因為現在一般大家的思考是13、13加8，8就是民眾黨」，引發討論。

郭正亮11日在中天節目《綠也掀桌》中表示「今年國民黨的政黨民調也沒有很高」，而主持人李珮瑄在一旁則問說，「如果國民黨不分區沒有排進蘇清泉、韓國瑜、謝龍介，可以到多少席？」郭正亮認為，在一般情況下，「國民黨不分區能夠選到13席就不錯了，因為現在一般大家的思考是13、13加8，8就是民眾黨，因為目前看起來國民黨跟民進黨的政黨民調，我認為會蠻接近的」。

不過郭正亮最後更說，「搞不好有可能民進黨還贏一點，搞不好民眾黨變9、民進黨13、國民黨12，可是總之國民黨還是贏，加民眾黨還是贏，柯文哲跟韓國瑜真的是有私交的，如果說這樣的鋪排，國民黨要推出你的王牌要掌握優勢，千千萬萬不要忽略了程序的正當性」。