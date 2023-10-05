為持續強化我國公司治理發展，便利股東行使選舉權以落實股東行動主義，興櫃公司董監選舉也全面改採候選人提名制。證期局副局長黃厚銘5日指出，今年8月底，興櫃公司共有319家，已採候選人提名制的有299家、未採的有20家，由於該規範自2025年1月1日起實施，尚未採候選人提名制的公司明年要修公司章程、後年上路。

金管會為強化公司治理，避免股東會上出現股東不認識的人，也能讓股東有充裕的時間認識、評估候選人，從2021年起要求全體上市櫃公司董事及監察人選舉應採候選人提名制並載明於章程，如今再擴大至全體興櫃公司。

黃厚銘指出，金管會依公司法第192條之1第1項但書及第216條之1第1項之授權，研議擴大公司董事及監察人選舉應採候選人提名制之適用範圍，規範自2025年1月1日起，全體興櫃公司董事及監察人選舉應比照上市櫃公司採候選人提名制，並載明於章程，股東應就董事及監察人候選人名單中選任之。

本次研議規範增訂興櫃公司董事及監察人選舉應採候選人提名制度。該草案將進行預告60日，以徵詢外界意見，在金管會正式修訂規範後，興櫃公司必須在明年盡快完成修正公司章程，自2025年起全數興櫃公司董監選舉將實施候選人提名制。