立委鄭運鵬不滿民眾黨前發言人徐千晴在臉書發文他像「詐騙集團」、提告求償60萬元，台北地方法院判決徐女免賠，法官還在判決書寫下「離苦得樂」等語。對此，鄭運鵬今在臉書回應，台灣有這種迷信宗教高於法條證據的法官，是民主法治國家莫大的悲哀，同時強調一定上訴。

鄭運鵬表示，他2017年就質詢過，好為人師、教忠教孝的法官，不是好法官，是好主觀，難怪社會鄙視恐龍法官，對於承審法官在審判他提起對徐千晴以不實之事汙衊他詐騙集團，以宗教語言判決免賠，架空名譽權核心內涵，要他「離苦得樂」吞下去，他只能說「尊重這種他身為法官判決的權力，我對於判決見解嗤之以鼻」

鄭運鵬說，徐千晴的汙衊言論基礎，來自於他根本沒有委託的徵人資訊，徐當庭也承認沒有查證，既然沒有事實，如何合理評論？其次，法律和法庭前，立委與所有人一視同仁，和被告一樣對等而沒有特權。

鄭運鵬質疑，「法官以什麼法條來要求我應該『離苦得樂』？以什麼法條放過造謠抹黑、濫用言論自由的法律系畢業發言人？」如果論語、宗教信仰可以拿來心證，那何須法律？何須證據？何須法官？因此他認為這一個判決猶如司法詐騙集團，還請承審法官甘之如飴、離苦得樂。

鄭運鵬強調，他一定上訴，捍衛法律授予的人權，不然未來民意代表被恐嚇、被汙衊將成為常態。