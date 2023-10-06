在軍中已服役長達23年的陳姓男子，假稱可以用20至-45萬元費用，透過立法委員處理抽單，不讓軍方查知黃姓男子拒絕警方酒測一事，並要求黃簽立本票100萬元及借據，刑事部分檢方偵查中，陳男遭軍方處分2大過，他不服提告請求撤銷，台北高等行政法院認為，軍方處分並無違誤，判決駁回陳的訴訟。可上訴。

陸軍第三地區支援指揮部所屬湖口甲型聯合保修廠服役的陳男，2019年在宜蘭乙型聯合保修廠任職期間， 對於黃姓男子（已退伍）拒絕員警酒測一事，向其誆稱可透過立法委員以20萬元或45萬元處理費協助抽單，不 讓軍方查知。

2020年9月間，陳男以黃男拒絕酒測遭軍方查核獲悉為由，再次誆稱該立法委員索價100萬元處理費，要求黃男簽立本票及借據等。

黃男退伍後，陳男在2021年7月9日提醒該月底為到期日並向黃追討100萬元債務，致黃妻知情後，只願支付20萬元以把本票及借據取回，黃擔心衍生後遺及不堪遭受騷擾， 同年7月29日向陸軍第三地區支援指揮部保防組反映請求協處，並提出告訴。

軍方認定陳男言行不檢，決議核予大過2次懲罰，陳不服提起行政訴訟，請求撤銷軍方的處分。

台北高等行政法院認為，軍方大過2次處分，並未有裁量瑕疵或怠惰，且所維護者乃軍紀嚴明之國家法益，難謂與比例原則有違，判決駁回陳的請求。