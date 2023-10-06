實境綜藝節目《我們這一攤》明（7日）將播出王彩樺、胡宇威、夏和熙在日本行的最後一天擺攤，他們帶著在台灣好不容易賺到的「5元」盈餘，與日本男星中間淳太合體，一起展現在日本籌備好幾天的成果，王彩樺誇下海口表示：「一定可以在祭典上賺到50萬日圓。」期盼能藉此翻轉岌岌可危的財務狀況。

王彩樺、胡宇威、夏和熙與中間淳太，為了要在日本濱松祭祭典上成功收服日本人的胃，特地安排一天在遊樂園試營運，雖然當天攤位前門可羅雀，但幸運的是最後一批客人恰巧是中間淳太的粉絲，眾人突發奇想，那乾脆就讓她們試吃各種創新口味、再給予最真實的口味建議，未料，竟成了幾個小女生試吃到差點「撐破肚皮」的吃到飽體驗，場面看似相當搞笑，卻也讓主持群對新口味有了極大的信心。

相較試營運時的生意慘澹，祭典擺攤這天尚未正式開賣就迎來的大批排隊人潮，所有人都難掩興奮神情，紛紛手舞足蹈起來，王彩樺更開信心喊話：「一定可以賺回來，營業額絕對會超過50萬（日圓）。」

原本上一秒還沉浸在客人絡繹不絕的歡欣喜悅之中，下一秒就被各種突發狀況給打醒，先是夏和熙為了加速蔥油餅的製作流程，提前打散近30顆雞蛋，但祭典把關食材的稽查員見狀立刻阻止，還提醒說雞蛋暴露在空氣中的時間太久、必須通通報廢，超嚴格的食安規範嚇得他急忙停下動作，大嘆：「還沒賺錢就賠錢。」

後來生意太好，一下子食物接續短缺，一會兒是零錢不夠用，本就人手不足的他們還得輪番外出採買、換錢，瞬間攤位上的每個人都手忙腳亂起來，鬥風箏的激烈戰場甚至一度轉移到他們的攤位上方，令每個人超驚恐、深怕風箏會砸落下來，在夏和熙頻頻直呼「好危險」同時，王彩樺卻嗨喊：「我們（攤位）的風水在這裡，我們要旺了，要發發發了。」一個轉念，瞬間提振大夥士氣。

祭典中場休息過後，攤位現場彷彿成了粉絲見面會一般，有王彩樺的日本粉絲帶著禮物特地遠道而來，中間淳太的粉絲們則是綿延不絕的湧現，替攤位帶來第二波的人流。

為了讓粉絲不虛此行，夏和熙提議和粉絲High Five，卻講成：「你要Wi-Fi嗎？」超糗模樣逗得大家哈哈大笑。中間淳太當天除了親自幫粉絲點餐外，簽名拍照來者不拒，還附贈握手跟溫柔目光投射的送別福利，粉絲服務可說是做好做滿，讓每位粉絲都帶著滿滿的幸福感和美食離開。