爸媽出國玩卻刻意隱瞞，如果你是孩子會覺得不開心嗎？一名網友表示，自己每個月給家裡1.5萬孝親費，結果爸媽瞞著自己飛去日本玩，還騙說是去爬山，就連臉書也被封鎖，讓他崩潰不已，「我難道不是親生的？」

原PO在「匿名公社」論壇發文「連假4天爸媽瞞著自己偷偷出國」，他表示之前中秋節連假原本打算返鄉，但爸媽說要回自己老家過，剩下3天則要開店，不打算休息，要他不用特地從台北南下。

原PO說，一直以來都跟爸媽保持聯絡，沒有發覺異狀，直到自己放假整理臉書時，打開了紀錄愛犬生活的分身帳號，才看到爸媽跑去日本玩，還瘋狂打卡，親戚們也都有留言，但自己的本帳卻完全看不到爸媽動態，驚覺自己被設定限制觀看。

原PO不滿抱怨，自己每個月給家裡1.5萬孝親費，之前爸媽還以生意不好為由，要他多給一點，他也照辦，結果卻是背著他出國旅遊，不懂這到底是什麼意思。原PO說，爸媽發文都已經截圖了，但想不到該怎麼開口問，「我都開始懷疑自己不是親生的」。

文章貼出後網友反應兩極化，一派認為原PO小題大作：「父母不用你煩惱不好嗎？你出國會帶父母嗎？在介意什麼」、「就不想帶你去啊」、「為何父母出門要跟你報備」、「1.5萬又不多，說的好像父母有欠你」、「還沒看過孩子情勒父母的」、「可能只是怕你不開心才沒說，別想太多，爸媽還能健康出遊是好事」、「案情不單純，為什麼他們要瞞著你」、「想要過兩人世界，二次蜜月不行嗎」。

但另一派網友力挺原PO：「這是感覺問題，直接說要去日本就好，幹嘛用騙的」、「封鎖自己孩子真的很奇怪」、「哭窮原來是想要更多出國資金」、「孝親費根本就是情勒」。